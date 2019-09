Juryarbetet är igång, fem hjärnbalkar ska delas ut under Gala Night fredagen den 18 oktober. Ett av priserna är Årets unga företagare som Tobias Lindfors, ägare Pite havsbad group och Student consulting, är juryordförande för.

– Jag fick själv förmånen att starta när jag var väldigt ung. På Student consulting jobbar vi varje dag med vår vision att skapa jobb till studenter, akademiker och yrkesutbildade. Jobb skapas genom anställningar, men också i allt större utsträckning genom att unga människor startar företag. Därför tycker vi det är viktigt att vara med, och tror även att det är viktigt för Luleå och Norrbotten som region att uppmärksamma entreprenörer, att stötta och jobba för att fler ska starta eget, säger Tobias Lindfors.

Han menar att priset kan inspirera fler unga till företagande.

– Det gjorde det i alla fall för mig. Det var det första pris jag fick, årets unga företagare i Luleå 2004. Det har blivit många priser för oss genom åren, men det är något speciellt att få det pris som ung och känna att man blir uppmärksammad för det man gör. Det är ett väldigt hårt arbete att driva företag, speciellt första åren innan allt har satt sig och man har byggt strukturer, säger Tobias Lindfors och fortsätter:

– Vi vill vara med och uppmärksamma entreprenörer som är goda förebilder för att inspirera fler att ta den resan och bli entreprenörer.

– Vi jobbar brett. Förutom nomineringar så samlar vi in statistik och data, vi ringer runt och pratar med många. Det är viktigt att man nominerar, det underlättar vårt arbete.

– Vi har fått in en hel del väldigt bra personer och bolag. Det är spännande att se! Vi är just nu i arbetet med att plocka in och prata med potentiella nominerade företag.

– Den 16:e september träffas vi i juryn på nytt, då kommer vi förhoppningsvis landa i vilka vi ska välja, säger Tobias Lindfors.