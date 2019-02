Luleå Basket och VildaKidz har inlett ett samarbete. Det går under namnet Vilda basket-hjälpen och presenterades under Luleå baskets match mot EOS under söndagen. Syftet med samarbetet är att ge barn och unga chansen att spela basket utan att begränsas av ekonomiska möjligheter.

– Underbar hjälp till de kidz som vill sporta men som inte har råd. Tillsammans kan vi faktiskt hjälpa!, säger Anna Karlson på VildaKidz om intiativet.

Hjälpen och stödet kan bland annat handla om en medlemsavgift eller ett par nya basketskor.

– Vi på Luleå basket tycker att det är viktigt att göra vad vi kan för både stora välgörenhetsorganisationer, som vårt arrangemang kring rosa matchen, men också med lokala satsningar. Vi tror och hoppas att Vilda Basket-hjälpen tillsammans med VildaKidz kan göra skillnad som syns på hemmaplan, säger Calle Norrbin på Luleå basket.