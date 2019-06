Patrik Eklund

Född: 1978 i Arvidsjaur

Bor: Stockholm.

Meriter: Har prisats på vid filmfestivaler runt om i världen. Kortfilmen "Istället för Abrakadabra" blev nominerad till en Oscar och "Slitage" vann kritikerveckans pris i Cannes 2009.

Aktuell: Kortfilmserien "Revansch" som visas på SVT och med kommande "We got this!" som ska spelas in i höst.