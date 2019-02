Black Sabbaths legendariska basist, Geezer Butler, är på besök i Norrbotten – enligt hans egna uppdateringar sociala medier. Butler ser ut att vara på en semesterresa i Norden, vilket inleddes med en bild från "någonstans i Norge" den 4 februari. Följare av Geezer Butler har kunnat se hur basisten har rest norrut, via bland annat Trondheim och Svolvær på Lofoten, och har lagt ut två bilder från Kiruna under veckan.

I söndags publicerade Butler en bild på en skata i ett snöigt träd med texten "Good morning, Mr Magpie.... #superstition #Kiruna #Sweden" och under natten mot onsdag lade han ut en bild på en solig Luossabacken. Vad musikern gör i Kiruna framgår inte av hans inlägg på sociala medier.

Geezer Butlers legendariska hårdrocksband Black Sabbath, vars originaluppsättning även bestod av Tony Iommi, Bill Ward och Ozzy Osbourne, tackade för sig 2017 med en avskedskonsert i hemstaden Birmingham. 2006 valdes gruppen in i Rock and Roll Hall of Fame.

Butlers nya band, Deadland Ritual, består av basisten, Franky Perez, Matt Sorum och Steve Stevens och offentliggjorde nyss att en rad konserter ska genomföras i USA under våren.