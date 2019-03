Tanken var att Da Buzz, den Karlstad-bildade gruppen som numera består av Per Lidén och Annika Thörnquist, skulle uppträda på O´Learys i Luleå i början av december. Men då den spelningen blev inställd har ett nytt datum presenterats. Lördag 30:e mars kommer Da Buzz, som låg bakom några av de största hitarna i början av 2000-talet, bland annat "Alive" och "Do you really want me", för ett nytt försök.

Förra sommaren var gruppen ett av dragplåstren på nostalgifestivalen "Vi som älskar 90-talet" i Göteborg, Stockholm och Helsingborg med bland andra Scooter, E-type och Leila K.