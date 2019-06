Det har varit en hektisk tid för Hanna Ferm och Liamoo sedan den stora succén i årets upplaga av Melodifestivalen. Deras duett "Hold You" slutade på en tredje plats i den stora finalen och har i dag över 11 miljoner streams på steamingstjänsten Spotify. Just nu är artisterna ute på turné som har tagit dem över hela landet och under Kirunafestivalens andra dag var de ett av festivalens dragplåster . Att turnera tillsammans snarare än separat har varit en lite annan upplevelse berättar de.

- Det är klart att det har varit en ny grej. Vi har ändå turnerar under några år själv men det är bara roligt vara ute på turné med ett större gäng, säger Hanna Ferm.

Trots att de har släppt musik tillsammans är det fortfarande solokarriärerna som är i fokus. Både Hanna Ferm och Liamoo arbetar ständigt på ny musik och de berättar att de fortfarande utforskar vilka de vill vara som artister.

– Man utforskar varje gång man sitter i en studio. Jag har släppt ganska många låtar och det känns som att de håller en röd tråd, berättar Liamoo.

– Ja, verkligen. Jag gillar att uttrycka känslor i musik som jag kanske inte uttrycker annars. Jag går ju inte och pratar om mina problem för en stor publik annars liksom, säger Hanna Ferm.

De blev båda upptäckta genom programmet Idol och har sedan dess byggt upp en stor fanskara. På sociala medier har fans skapat konton vigda till artisterna och Hanna Ferm berättar att det till en början kändes lite bisarrt att det fanns människor som skapade konton tillägnade dem.

– De är väldigt engagerade och det är egentligen helt bisarrt att det finns människor som har konton helt tillägnade till mig. Det började redan i början av Idol och nu är det många som har hängt med under en längre tid och som man har lärt känna under tiden.

– Ja, jag får mycket konstiga meddelanden skickade till mig. Folk kan ibland skriva lite märkliga saker som kan vara positiva men såklart även negativa. Då kan jag fundera "hur tänker du?", säger Liamoo.

Hanna Ferm berättar att låten "Hold You" har gjort att många har hört av sig och delat deras relation till låten.

– Jag fick till exempel ett meddelande från en mamma som hade kommit in och sett sin 4-åriga dotter gråta till låten. Hon berättade att dottern inte kunde förklara vad hon kände och det var så fint att få läsa. Det är svårt att ta in men det är någonstans det man vill, jag vill nå ut till andra människor.