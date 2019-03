Få artister har varit har gjort lika stort intryck på populärkulturen som David Bowie. Tomas Di Leva är ett av bevisen och drar ut på hyllningskonsert för idolen.

– Jag var väldigt blyg som barn. David Bowie var en av dem som fick mig att vilja bli artist. Han lärde mig att tro på mina drömmar och våga ge uttryck för min fantasi och kreativitet, säger Di Leva.

– Det finns ju massor av normer i samhället om hur man ska vara som människa, samtidigt behövs det någon som bryter mot normerna för att samhället ska utvecklas. Det blir ett moment 22. David Bowie följde aldrig normerna, han gick sin egen väg.

Di Leva sätter David Bowie i samma fack som Rolling Stones, Beatles och Madonna.

– Det var odödlig musik som alltid kommer att finnas för alla generationer. Om man är 18 år i dag och känner sig vilsen kan man snubbla på David Bowie och få en ny ledstjärna.

Men det har förändrats enligt Di Leva.

– Det går att sticka ut idag men då kanske det är för att man har en Youtube-kanal eller har gjort en ny app, säger han och skrattar.

Han tror inte att musiken har blivit betydelselös men att musikindustrin har förändrats. Att den inte längre försöker göra musik som går på djupet och är banrytande utan att den har blivit som en fabrik som bara försöker skapa nästa hit.

Tomas Di Levas hyllningsshowen "Changes" har framförts under det gångna året i Stockholm och nu åker den ut på turné. Den 21 Mars kommer den till Luleå. Tomas Di Leva beskriver det som en resa in i David Bowies kosmos och han är imponerad över publikens bemötande.

– Folk lyssnar fortfarande på Bowie, unga och gamla. Dom är där och alla ser inte ut som fans, men han har verkligen gått in överallt. Det är skratt och gråt och i slutet står alla upp och sjunger med. Det är en fantastisk känsla.

Showen är fullpackad med 22 Bowie-låtar under en och en halvtimme. Det har varit svårt för artisten att välja ut favoriterna.

– Vi har fått tillämpa "kill your darlings".

Di Leva har gjort sin research. Han utgår inte bara från hur originalinspelningarna lät utan har också kollat på olika liveversioner av låtarna.

– Det är en sevärd show. Vi har lyckats återskapa hans sound. Jag tror att om man inte har hört Bowie live så är det här det närmaste man komma. Det låter som skryt, säger Tomas Di Leva men han låter inte alls skrytsam.