Under måndagskvällen inleds kvalveckan för "Idol"-deltagarna och Luleåbon Kim Lilja är först ut då 24 talanger ska bli 12.

Med start 20.00 direktrapporterar Magnus Tosser från Liljas måndagskval, där han ska sjunga Imagine Dragons "Natural".

Av fem deltagare röstas två personer vidare veckans fredagsfinal.

|

Övriga tävlanden under måndagen är; Hampus Israelsson (sjunger "You are the reason"), Gottfrid Krantz ("Great balls of fire"), Tusse Chiza ("Turning tables") och Malik Miller Sene ("Can ́t stop the feeling").