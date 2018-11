Luleågitarristen Elin Lindström, som spelat med storheter som Mats Ronander, Nina Persson och Ebbot Lundberg, kommer till Kulturens hus den 24 november för att hylla The Beatles. Tillsammans med Skellefteåkvartetten bakom "A tribute to The last Waltz", som sålde ut samma konserthus för några år sedan, sätter hon upp legendariska "Abbey Road" på hemmaplan.

– Det ska bli kanonkul att komma hem till Luleå och spela The Beatles som är ett av mina stora inspirationsband, säger Elin Lindström i ett pressutskick.

Coverbandet The Bottles fokuserar på albumet "Abbey Road" under spelningen i Luleå.

– Låtarna vi spelar har 50 år på nacken, men de blir aldrig gamla. Det är några av de mest ikoniska bitarna i rockhistorien. De är omöjliga att värja sig emot, säger Elin Lindström.

