Efter att Molly Hammar inte tog sig vidare från Andra chansen i Melodifestivalen 2016 så drog hon sig tillbaka. Istället åkte hon till London och började planera för ny musik. Två år gick och sedan kom singeln "Blossom" och därefter har hon hunnits släppa en ep samt gjort en stor satsning i England. Molly Hammar berättar att hon har hittat sig själv i musiken igen.

– Jag ser mig själv som en ny artist och även om jag har varit med länge så har jag vuxit upp och testat på nya saker. Jag har kanske inte riktigt sett mig som en artist förut, det var snarare en prövoperiod för mig. När jag fick göra idol till exempel så kändes det som att jag växte upp lite i strålkastarljuset och det som en gör där kan bli ganska stökigt. Men när jag sedan gick tillbaka till mig själv och backade från ljuset så kändes det som att jag hittade mig själv och skapade den artist som jag ville vara.

|

Hon är ute på sin första sommarturné som bland annat landande på Musikens makt och det är inte första gången som hon besöker Norrbotten.

– Jag har varit här jättemånga gånger. Min mamma kommer från Boden och har vuxit upp där så hela släkten på mammas sida har en koppling hit. Jag har spenderat många somrar i Lombäcken och i Luleå. Sedan har jag varit och spelat väldigt mycket med Norrbotten Big Band så det är alltid väldigt roligt att vara tillbaka.

Molly Hammar kommer från en familj med jazzbakgrund och hon berättar att det har varit viktigt att behålla nerven i jazzen i hennes egna liveframträdanden.

– Jag vill att min musik ska spegla min image och det som händer på scenen. Jag har med mig två musiker och det blir väldigt mycket livekänsla. En av mina stora drömmar är att jag ska bli en av Sveriges största liveakter. Min dröm är att alltid hålla konserten levande, har man sett mig en gång innan så kan man se mig en gång till.

|

Under det senaste året har hon hunnit med att stå på scen en hel del. Hon har bland annat uppträtt i brittisk tv och hamnat på singellistor i England med låten "No Place Like Me" men hennes mål är satta högre än så.

– Min dröm är att det ska hända ungefär trippelt så mycket. Min toleransnivå är nog rätt hög så när någon säger att det har hänt mycket så kan jag känna att det har gjort det samtidigt som jag vet att jag kan ännu mer. Däremot känner jag en enorm tacksamhet med allt som har hänt, allt från Englandssvängen som jag har påbörjat till att vara med på Allsång på Skansen. Det har varit en enormt fin tid.

|

– Jag vill kombinera det. Jag har absolut stora utlandsdrömmar och jag har alltid känt att min röst tas emot väldigt bra i England och jag älskar att vara där. Det känns som en naturlig utveckling att såsmåning om kunna turnera där. Men jag älskar Sverige och vill fortsätta att övertyga publiken om att det finns en självklar plats för mig på Sveriges musikscen.. Men hade du frågat en skivbolags A&R (ansvarar för att hitta nya talanger reds.anm), typ en trött man på något stort skivbolag, så hade han sagt att det inte går att kombinera.

– Jag vet inte varför men jag tror att vi svenskar är dåliga på att våga låta artisterna bli så stora som de kan. Men vi har väldigt stora internationella framgång och jag vill bli en av dom.