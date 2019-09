I måndags hade Kim Lilja från Luleå chansen att gå vidare till fredagsfinal i ”Idol”, men låtvalet ”Natural” (Imagine Dragons) fick kritik av juryn efter att Lilja haft svårt att få till sången.

När resultatet av tittarnas röster räknats ihop fick Lilja beskedet att han inte var en av de som fått flest röster. Men hoppet levde ändå vidare till kvällens fredagsfinal, där juryn delade ut "wild cards" till sina favoriter av de som röstats bort.

– Man kan inte lägga sig ner och dö, det gick inte så jättebra (i måndags). Men fuck that, nu siktar vi på fredagen och försöker göra så gott det går med förberedelserna. Får jag ett wildcard är det bara gå upp och leverera, sa Kim Lilja under en intervju med nöjesredaktionens podcast "Norrpodden".

Under fredagens livesändning fick han nytt förtroende att sjunga då juryn gav honom ett ”wild card” och Lilja rev av en gammal Jet-dänga (”Are you gonna be my girl”).

- Det kändes väldigt bra, sa han och även juryn öste beröm över honom.

När tittarna sedan fick säga sitt röstades han fram till fredagsfinalerna och succén var fullbordad.

Därmed är han en av deltagarna som tillhör de tolv främsta i ”Idol” och får sjunga igen nästa vecka.