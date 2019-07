Peg Parnevik

Peg Parnevik debuterade 2016 med singeln ”Ain’t No Saint” och sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt. Hon kammade hem priset "årets nykomling 2016" på P3 Guld och hennes musik har streamats miljoner och åter miljoner gånger. Om du gillar texter om idiotiska snubbar, självförtroende och brustna hjärtan så bör du inte missa Peg Parneviks konsert på lördag.

Louise Hoffsten

Sveriges bluesdrottning är tillbaka i Luleå. Efter en 30-årig solokarriär som en av Sveriges mest folkkära artister så fortsätter hon att visa på sina styrkor inom såväl blues som rock, folkmusik och jazz. Och jag kan inte tänka mig att det blir annat än stämningsfyllt framför Norra Hamnscenen på lördag.

The Magnettes

Världsartisterna The Magnettes tar över Norra Hamnscenen under fredagen. De har bland annat uppträtt på The Great Escape, Eurosonic och SXSW i Austin, ja listan kan göras lång. Nu är de aktuella med "Shakes" som handlar om att bli kär och kyssas i regn och sånt The Magnettes aldrig orkar göra längre. Men vi orkar se dem på Luleå Hamnfestival, för visst är ni där?

Sofia Monroy

Några kanske känner igen henne från Idol, några kanske upptäcker henne nu. Klart är i alla fall att Sofia Monroy har släppt de stora bolagen och beslutsfattarna som inte gav henne kreativfrihet. Nu står hon på egna ben och har släppt sin debutsingel på ett fristående bolag. Upptäck Sofia Monroys experimentiella musik som nog kommer att ta henne utanför Sveriges gränser.

Agnes Hustler

Stjärnskottet Agnes Hustler är ute på en sommarturné och passar på att göra tre spelningar under årets Hamnfestival. Agnes är artisten som använder sin röst för att skapa debatt och genom sina berättelser från verkligheten så beskrivs hennes musik som "ett soundtrack till dagens Sverige". Upptäck Agnes Hustlers snygga soulinspirerade elektroniska musik innan hon tar över den svenska musikscenen på riktigt.

Jonatan Lahti

17-åriga Jonatan Lahti har skrivit musik sedan tre år tillbaka och oj vad bra det är. Kanske är det för att han gör allting själv, allt från att skriva texter till produktionen. Han har en väldigt spännande röst som jag inte visst att jag ville höra. Under fredagen spelar han på Stadsparksscen och dagen till ära släpper han nya singeln "Before I Go" som vi förhoppningsvis kan få höra i Stadsparken.