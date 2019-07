Personalen på restaurangen springer fram och tillbaka. Ett tiotal personer har samlats i publiken och mitt i middagshetsen sitter han; Tall Blonde. Han har tagit plats vid ett piano och jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig när han sitter där lite undanskymd iklädd randiga strumpor. Men jag blir inte besviken.

Bakom artistnamnet Tall Blonde står artisten Frithiof Stenvall som har släppt musik i olika konstellationer under lång tid. Under åren har han fångat det där norrländska vemodet som många kan känna igen sig i samtidigt som han skapar popmelodier som är tydligt kopplade till det brittiska musikarvet. Det bästa av alla världar helt enkelt.

Det som gör Tall Blonde så speciell är hans otroligt säregna röst som rör mig på ett oväntat sätt och ackompanjerad av bara ett piano så kommer hans röst fram på otroligt bra. Jag som har hört honom tidigare på streamingtjänster blir förvånad över hur mycket bättre han är med ett enkelt piano. "West Hollywood" visar på vilken talang han besitter och det är tydligt att han har inspirerats av stora brittiska rösterna som Chris Martin (Coldplay) för Tall Blondes falsett går inte av för hackor. ”I Will Light Up The Sea” passar hans snygga raspiga röst och det känns uppfriskande att höra en mer upptempo version av honom.

Hans röst går ända in i märgen under låten "Blue Bird" och den låten befäster känslan av att han har otroligt stor potential att bli något stort. Därför känns det tråkigt att se att han får sitta lite undanskymd bakom både datorer och fyra olika mickstativ som egentligen borde ha plockats bort. Han avslutar med låten "We Don’t" och jag skulle gärna höra både en, två och tre låtar till.