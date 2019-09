25-åriga Kim Lilja från Luleå fick mycket beröm för sitt framträdande med White Stripes "Seven nation army" i fredags och i nästa fredagsfinal är det dags för ett riktigt genombrott.

Temat för veckan är nämligen "genombrottshits" och de kvarvarande elva deltagarna ska framföra låtar som artister slagit igenom med. Liljas val av låt är "My hero" av hans förebilder Foo Fighters.

Övriga deltagare sjunger:

Nathalie Ulinder Cuti; "Emmylou" (First Aid Kit), Astrid Risberg; "Release me" (Oh Laura), Freddie Liljegren; "Hurtful" (Erik Hassle), Dao Di Molander; "When a man loves a woman" (Percy Sledge), Christoffer Hamberg; "Känn ingen sorg för mig Göteborg" (Håkan Hellström), Tusse Chiza; "How will I know" (Whitney Houston), Hampus Israelsson; "Tappat" (Victor Leksell), Madelief Termaten; "California dreamin’" (The Mamas & The Papas), Gottfrid Krantz; "Umbrella" (The Baseballs).