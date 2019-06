Melanie Wehbe är betydligt okändare än flera av låtarna hon skrivit åt andra artister, men jag skulle tro att det bara är en tidsfråga innan hon passerar i popularitet.

Med tanke på låtarna hon skrivit, både till sig själv och till andra, visste jag att hon kan sin sak men hade ingen aning om hur Wehbe skulle fungera utanför studion. När hon för första gången kliver upp som soloartist på scenen utanför Svealand är det som att bevittna en hemlighet träda fram ur garderoben. Här är en av landets bäst bevarade hemligheter och bästa talanger.

Hon pratar om att det bästa hon gjort är att våga vara sig själv och därför är jag extra glad över att se henne komma ut ur studion.

Det märks att rösten är sliten och Melanie Wehbe får jobbigt när hon ska ta i som mest, men däremellan avslöjar hon en superskön stämma.

Eftersom poppärlorna "Irony”, "Forget you" och "Make room" inte fått någon större spridning räknar jag med att tidigare ospelade "Shy" eller "Nothing" kommer bli hennes kliv in i rampljuset. Jag kommer framförallt minnas vart jag hörde den sistnämnda låten först.

Det var en varm sommarkväll i Stadsparken då genuint härliga Melanie Wehbe blandade en inspirerad sånginsats med personliga mellansnack om myggbett på näsan som hon klöst till sår.

Artisten (från och med nu byter jag ut titeln låtskrivare) från Västerås är lätt att tycka om på många sätt, men kommer vara svår att hålla tillbaka.

Hemligheten är avslöjad och shit vad jag gillar Melanie Wehbe.