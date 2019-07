Imenella slog ned som en blixt från en klar raphimmel och spås bli ett av de största namnen inom svensk hiphop, om hon inte redan är det. Hennes musik har gått varm på Sveriges Radio P3 och hon har redan över fem miljoner lyssning på hitlåten "Chagga". Det är inte dåligt. När hon ställer sig på scen på Sommarfesten i Kalix så är det inte en stor skara människor som har samlats, snarare en väldigt hängiven sådan.

Från sekunden då Imenella dundrar in på scenen är publiken med på varje not. Jag tror aldrig att jag har sett en så danssugen publik. De dansar inövade koreografier till Imenellas låtar och det är nästan som att jag befinner mig på en fest som signerad Imenella och hennes tjejer. För hennes publik består till majoriteten av unga tjejer och just därför passar "Småtjejer (remix)" in lite extra bra. Hon säger ”Är det många som har hört den? Jag vet att det är väldigt svårt att bli förtryckt varje dag, den här är till er tjejer". Och om det är något som Imenella gång på gång tar upp i sina texter är det orättvisor och kvinnors rättigheter. Hennes musik har blivit synonymt med tjejers frigörelse och att låta tjejers berättelser ta plats.

Vi får höra nya singeln ”fantasifull” för första gången och jag tar fasta på textraden "han gillar att spela smart men är skitdum”. Trots att hennes musik ibland kan kännas tung så är hennes texter ofta lekfulla och nästan lite småroliga. Och det känns unikt. Att kunna slänga in humor i det allvarliga, när man pratar om killars idioti, känns nytt och modigt. Det krävs sin låtskrivare för att göra avvägningen mellan det humoristiska och det mörka och hon klarar av balansgången med bravur.

Imenella bjuder på en show värd en större publik. Varje nummer känns unik och att hon väljer att väva in så mycket koreografi i samtliga låtar gör att den relativt korta spelningen känns väldigt genomtänkt. Men det är också väldigt tydligt att hon inte dansar för första gången. Hon är ju faktiskt en av Sveriges bästa dancehall-dansare och grundare till det feministiska danskollektivet Unruly Gang.

Hennes hitlåtar "Fråga om mig" och ”Chagga” är publikfavoriter och fortfarande hennes bästa låtar. "Chagga" blev hennes stora genombrottslåt och textraderna "Du vet han är en chagga, hur kan de va så svårt, ba exa han å tagga" är ett anthem till kvinnor som delar med sig av erfarenheter från när de tycker att män har behandlat dem illa.

Hennes 30 minuter på scenen går snabbt och hon lämnar scenen med orden "Vad fina ni är mina systrar". Förhoppningsvis får vi se mer av Imenella i Norrbotten, men då hoppas jag verkligen att fler är på plats för att upptäcka henne. Jag är osäker på om folk vet vad de missar, vet ni verkligen det?