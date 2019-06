RECENSION

The Hives

Pite Havsbad, lördag 23.00

Publik: Några hundra supertaggade fans

Längd: 55 minuter

Bäst: The Hives. De är bara bäst.

Sämst: Senare låtar som "Won´t be long" och "Go right ahead" har inte riktigt hittat publikens hjärtan.

Betyg: 5