Det blev ett känslosamt besök från systrarna Chloé, Sarah och Claudine Kunda i TV4:s "Talang" under fredagskvällen. I en intervju berättade syskonen sin historia, om hur familjen flytt från Kongo till Råneå och hur deras fängslade pappa dött.

– Att han blev fängslad har påverkat oss jättemycket. Anledningen till att vi ens är här ä på grund av vår pappa. Det är för att hedra honom, berättar Chloé Kunda.

När syskonen sedan gick upp på scenen blev det känslosamt igen. Jurymedlemmarna kunde knappt tro vad de hörde och direkt efter att Kundas framförande var över ställde sig alla fyra upp och jublade.

– Det är helt fantastiskt, ni är grymma, säger Alexander Bard.

LaGaylia Frazier, som både var tårögd och leende, var också imponerad.

– I was like halleluja, alla tre kan sjunga så bra. Det var en ledsen historia men vilken joy it was, säger hon.

Alla fyra jurymedlemmar var överens om systrarna skulle gå vidare i programmet och röstade "ja".

– Jag hade gåshud under hela låten. Herregud, grattis till det ni precis gjorde, ett stort ja från mig, säger Bianca Ingrosso.

Inför medverkan i programmet berättade Sarah och Claudine att de tackat nej till "Talang" året innan men hade nu andra tankar kring äventyret.

– Nu var de mer övertygande och vi kände att det var dags för oss att söka. Vi ville satsa lite mer på musik och ta vår karriär till en annan nivå helt enkelt, säger Claudine Kunda.