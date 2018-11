Ödet för Musikens makt kan avgöras den närmaste veckan och arrangörerna har suttit i möte tillsammans med representanter från kommunen. På torsdag ska ärendet avgöras på kulturnämnden och efter att detta blev känt under fredagen valde sångaren i Weeping Willows, Magnus Carlson, att ta parti för festivalen inför en fullsatt sal i Kulturens hus.

– Vi tillägnar den där låten till Musikens makt som vi tycker mycket om, sa hon angående låten "This will be our year" – en blinkning till ett framtida arrangemang.

LÄS MER: Ödesbeslut för Musikens makt: "Orkar inte ..."

För Norrbottens Media berättar han om känslorna för Luleås utomhusfestival, som Weeping Willows gästade 2015.

– Vi är jätteglada över att vi fick spela där, det är ett event som stack ut tycker jag. Hoppas att det får finnas kvar, säger Magnus Carlson.

I mars planerar bandet att släppa en ny skiva och till sommaren kommer de troligtvis åka ut på en del festivalspelningar, med förhoppningen att återvända till Luleå och Musikens makt.

– Där var vi för några år sedan och det var suveränt ju. Det ligger på en så vacker plats, säger Magnus Carlson.

Kommer ni tillbaka i augusti om festivalen finns kvar?

– Ja gärna.