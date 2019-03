27-årige Amadeus Evanne fortsätter att stjäla rampljus i grannlandet Norge, där den oerhört populära tv-showen "The Voice" rullar på för fullt. Luleåsonen, som flyttade från Norrbotten 2014, gick tidigare vidare från blind audition och fortsätter framgången med att imponera under utslagsfasen. Som en av mentorn Martin Danielles hopp möter han nu konkurrenter öga mot öga.

Under fredagen ställdes han mot Carl-Christian Grimstad och tog sig vidare efter att ha framfört "You are the reason" av Calum Scott.

"Wow, Jag gick vidare!!! Jag kan knappt fatta att det är sant Så sjukt kult att få fortsätta i tävlingen och tack för all feedback jag fått!", skriver Amadeus Evanne på sin Facebook-sida.

SE: Amadeus Evannes sånginsats under fredagens tävling

Evanne, som bland annat pluggat musik på Skurup Folkhögskola innan flytten till Stavanger, har sagt i en intervju att han hoppas att medverkan i "The Voice" ska öppna dörrar för honom inom musiken.

– Det kan så klart betyda mycket och målet är ju att komma så långt som möjligt. Samtidig är det väldigt inspirerande att bara få äran att jobba med mentorerna, det är en stor möjlighet att utveckla och visa upp min röst och kunskaper.

