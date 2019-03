"En käftsmäll och en kram". Så beskriver Hampus Nessvold föreställningen ”Ta det som en man” som kommer till Luleå den 22 mars.

Det är både en tragisk och humoristisk berättelse som beskriver hur 22-åringen haft svårt att förhålla sig till förväntningarna som finns på en man.

– Hela föreställningen har tagit avstamp i mina egna erfarenheter av att inte passa in i mansrollen som vi har. Det hade betytt jättemycket för mig att få höra någon prata om det i tonåren – när jag inte kände att jag kunde identifiera mig med någon, berättar han.

Under hösten har han gästat Mia Skäringer på den uppmärksammade turnén "No more fucks to give" och Skäringer står även denna gång för regin, baserad på Nessvolds bok "Ta det som en man". Trots att det är hans solodebut har publiktrycket var stort och efter uppmärksammade insatser i Sveriges radio har folk från hela landet hört av sig till honom.

– Det är många som skriver till mig för att dela berättelser och för att få råd och tips. Men jag är 22 år – jag har inga råd att ge, jag kan bara öppna på locket och visa hur jag har det. Sedan är det många som känner igen sig i det, det visar också på hur ensamma många känner sig, säger han.

Hör folk från Norrbotten av sig?

– Ja, det är en del unga men också någon äldre som jobbar på industri och känner igen sig från arbetsplatsen. Eller någon som hade svårt med närhet till sina barn på grund av mansrollen och inte visste hur han skulle göra det där.

Tror du att det finns en större machokultur i norra Sverige?

– Man har ofta en stereotyp bild av att det ska vara så hårt där uppe, och så är det säkert också, men många män jag jobbat med där uppe var väldigt mjuka, säger Nessvold, som jobbat på radion i Umeå under två år.

– Jag vet inte om föreställningen behövs mer eller mindre där uppe, hela Sverige kan ha nytta av att höra på det här. Ibland är det värre i småorter men ibland är det bara något stora städer säger för att hävda sig själva i framkant.

Även i Luleå har biljettförsäljningen gått bra och med en dryg vecka kvar till show finns endast ett fåtal platser kvar.

Vad kan publiken förvänta sig?

– En jävla massa frågetecken, de får inga svar. En del tror att de ska gå dit och bli kloka eller uppfostrade. Folk kan dra dit sina barn och tro att de ska få höra på något nyttigt, men jag har ingen pekpinne – jag försöker bara väcka en massa frågor som publiken får fundera på och komma på egna svar till, säger Hampus Nessvold.