Att kalla Mia Skäringers show "Avig Maria – No more fucks to give" en succé är närmast en underdrift. Efter bland annat sex utsålda Globen-shower och en kvarts miljon sålda biljetter kommer Skäringer till Luleå – en dag tidigare än beräknat.

Eftersom biljetterna sålt slut till föreställningen i Coop Norrbotten Arena den 25 oktober har arrangören bestämt sig för att göra ytterligare en kväll i Luleå och därmed inleda höstturnén redan den 24 oktober.

Mia Skäringer beskriver själv föreställningen som ”en hyllning till kvinnan – den feminina energin. Att få vara allt. Ful, vacker, stark, svag, jag. Frigörelse. Berättelsen om mig”.

Biljetterna till turnépremiären i Luleå den 24 oktober, släpps den 29 maj.