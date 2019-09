Konserthösten inleds med spelning av Weeping Willows på Kulturens hus under fredagen, då turnépremiären av "After us tour" spelas inför fulla läktare. För de som inte lyckats få biljetter till konserten finns många andra höjdpunkter att se fram emot under hösten. Nedan listar vi tio stora evenemang där biljetter fortfarande finns kvar att köpa.

1 Sanna Nielsen "Mitt Sanna jag 11 oktober i Kulturens hus. 705 kronor.

Ett hundratal biljetter på övre parkett plus balkonger finns lediga. 2 Jakob Hellman "Äntligen borta 16 oktober, Kulturens hus, 470 kronor.

På övre delen av parkett finns ett hundratal biljetter tillgängliga. Plus sidoplatser. 3 Mia Skäringer "No more fucks to give" 24 oktober, Coop Norrbotten Arena, 295-695 kronor.

Ett 40-tal lediga platser lediga på bakre parkett. Mer än 1 000 lediga sittplatser på lång- och kortsida.

25 oktober slutsålt.



4 Brynolf & Ljung "Cirkeln" 2 november, Kulturens hus, 405–605 kronor.

Två tredjedelar av parkettplatserna bokade.

5 Lars Winnerbäck 7 november, Coop Norrbotten Arena, 595 kronor.

Några hundra utspridda sittplatser och ståplatser tillgängliga.

6 Mammas nya kille firar jul på måfå 15 november, Kulturens hus, 495 kronor.

Lediga platser i halva stora salen.

7 Melissa Horn 20 november, Kulturens hus, 545 kronor.

Lediga platser i mer än halva salongen. 8 Linnea Henriksson 29 november, Kulturens hus, 395 kronor.

Endast ett fåtal platser sålda.

9 Sarah Dawn Finer "Winter songs" 6 december, Kulturens hus, 595 kronor.

Ett hundratal platser längst bak på parkett och sidor finns lediga. 10 Sarah Klang 13 december, Kulturens hus, 300–350 kronor.

Bara biljetter sålda på nedre raderna än så länge.