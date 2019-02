Lördagen innan jul fyllde Movits stora salen i Kulturens hus och skapade en magisk stämning. Under kvällen fick de draghjälp av Zacke på scenen och tillsammans fick de taket att lyfta.

I oktober förra året släpptes första delen av Movits "V" och den 31 maj kommer bandets uppföljare, "V:II", där de gör en låt tillsammans med vapendragaren från Luleå.

”Himlen faller ner” heter singeln som släpps på fredag och blir ett första smakprov av den kommande skivan.

– Det är en låt om att ena sekunden känna sig on top of the world och den andra inte alls. En klassisk ”carpe diem-låt”, som det heter på Ikea-svenska, om sena kvällar och otidiga morgnar, skriver Movits i ett pressmeddelande.

Zacke, som flyttat hem till Luleå efter flera år i Stockholm, axlar rollen som sångare i vers och refräng på "Himlen faller ner".

– Det blir alltid fett när Zacke är med och den här gången fick vi honom att plocka fram sångstämman.

