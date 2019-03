Under fredagen släppte Magnus "Kitok" Ekelund singeln "Snömannen", bara veckor efter att han släppt "Låt de ba va" tillsammans med Simon Trabelsi. Låtarna är ett smakprov på vad som komma skall då Kitok släpper sitt tredje album, döpt till "Inland Empire", den 31 maj.

Singeln "Snömannen" handlar om att vara utsatt och om att vara en överlevare när det blåser hårt. I samband med singelsläppet kommer också en musikvideo som är inspelad i Jokkmokksmiljöer tidigare i år, filmad av Henrik Blind och Petter Löfstedt och producerad av Ekelund själv.

"Att komma från norr om polcirkeln är som att komma från north of the wall. Ens gator, kvarter och platser tas över av ett slags ingenting, ett levande dött tillstånd, som gör att man måste bort. Men det går inte att klippa banden. Det är sprickan mellan stad och land. Det är klassamhället. Det är Sápmi. Det är musiksverige. Jag är snömannen och jag vill in i värmen", säger Kitok i ett pressmeddelande.