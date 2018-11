– Jag har inte ens med mig badbyxor. Hur kan man åka till Pite Havsbad och inte ha med sig badbyxor?

Chris Kläfford är inte ensam om missar i förberedelserna. Ace Wilder har glömt sin dator och förbannar sig över att tvingas se Netflix i telefonen. Lisa Ajax har missat sin research av Piteå. Markoolio missar två av tre dagars repetition på grund av dubbelbokning.

Tur då att artisterna har många chanser att fixa bristerna.

Medan de flesta julshower rullar ut ur Norrbotten lika fort som de kommit kan Pite Havsbad stoltsera med ett husband fullt av julstjärnor. Mellan den 23 november och 15 december ska Markoolio, Ace Wilder, Oscar Zia, Lisa Ajax och Chris Kläfford genomföra två shower i veckan på hotellet där de bor.

– Jag har aldrig gjort så här mycket på samma ställe. Det känns jättekul, att ha allting på plats och inte behöva åka vidare och börja om. Det är ganska skönt att vara på ett och samma ställe, då vet man vart vi kommer och har samma rum hela tiden, säger Lisa Ajax.

Under onsdagen checkade fyra av artisterna in på hotellet som kommer vara deras hem under de närmaste fyra helgerna tillsammans med sina blivande nära vänner.

– Det blir ganska naturligt att man hittar varandra, äter med varandra och hittar på saker att göra. Det är lite som kollo – man har inget val, vi måste bli vänner. Helt plötsligt vet man vad allas familjer heter, vilka som är deras bästa vänner, problem .., säger Ace Wilder eller Alice Gernandt som hon egentligen heter.

De välkända stjärnnamnen har inte jobbat ihop tidigare men planerar redan från start att skapa minnen tillsammans. Oavsett om det blir genom tv-spel på Chris Kläffords rum eller julmys hos Ace Wilder.

– Jag kanske går och köper lite glitter och dekorerar hotellrummet. Jag har bestämt mig, det ska vara glitter på dörren och jag ska spela julmusik hela tiden, säger hon.

Kommer ni göra mycket tillsammans?

– Jag tror att vi kommer försöka hitta på grejer, annars blir vi nog tokiga. Vi får sätta oss ner och googla efter vad som finns att göra.

I bilen, på väg från flygplatsen, drog Oscar Zia en snabb genomgång för sina kollegor om vad som skulle vänta.

– Jag kan oerhört mycket om Piteå, jag har dragit lite grann om hur staden är uppbyggd, vad man äter här och vad folk jobbar med. Bara kuriosa, säger han med ett leende som avslöjar att han hittat på det mesta själv.

Vännerna omkring Zia verkar inte heller köpa hans utläggningar om att stan "byggdes på tre stenar" och förlitar sig i stället på Chris Kläffords expertis – eftersom att många tror att Lindesbergsonen kommer från Norrland.

– När man inte repar eller spelar får man ju se till att njuta av Piteå lite. Det är gött att vara här, många frågar om jag är norrlänning och det är jag inte. Men det känns som ett andra hem. Jag gillar Norrland, säger han.

Hur känner ni över att tillbringa tiden innan jul i Norrbotten?

– Åh, november och december i Piteå ... Jag tänkte att det skulle bli rätt skönt att komma upp hit, då får man snö och kylan man inte får i Stockholm förrän i januari. Man vill ha sin dos av snö ändå, säger Lisa Ajax och skrattar.

Chris Kläfford:

– Och det kommer sluta som en skolavslutning i nian där alla står och gråter och säger hur mycket vi kommer sakna varandra.