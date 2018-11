I onsdags var det premiär för den efterlängtade tv-serien "Jägarna" med Rolf Lassgård i huvudrollen. Ända sedan offentliggörandet av serien, förra sommaren, har intresset varit på topp i Norrbotten – och efter premiären visar det sig att hela svenska folket samlats kring karaktären Erik Bäckströms öden.

– Det är den mest framgångsrika premiären vi har haft för en dramaserie på C More – någonsin, säger Josefine Tengblad, dramachef på C More och TV4.

Kanalen säger att de aldrig går ut med några streamingsiffror och kan därför inte säga hur många som tittat på avsnitten, men konstaterar att förhoppningarna överträffats.

|

– "Jägarna" fick en otroligt fin start på C More onsdags när de två första avsnitten hade premiär. Längtan hos våra användare var stor och samtidigt glädjer vi oss åt att nyförsäljningen på abonnemang ökade kraftigt som en direkt följd av "Jägarna"-premiären, säger Tengblad.

Den första säsongen av "Jägarna" är uppdelad i sex avsnitt, inspelade i Älvsbyn och Vidsel, under 2017. Producenten Per Janérus, Harmonica Films, har sagt att det hade varit "fantastiskt" att göra en till säsong

och i en intervju med Norrbottens Media sa Rolf Lassgård att han inte är avigt inställd till en fortsättning.

– Hittar vi en brinnande historia ska den inte undanhållas någon, sa han.

Med tanke på tittarsuccén finns det anledning för C More att också jobba på en fortsättning av serien, som även sänds på TV4 i vår.

– Det känns förstås otroligt glädjande att vår satsning på högkvalitativt, brett och lokalt drama uppskattas av publiken, säger Josefine Tengblad.

LÄS MER:

En ny bild av Rolf Lassgård i Älvsbyn

Rolf Lassgård: "Det har varit helt fantastiskt"

Efter miljonregnet – siktar på ny "Jägarna"

Recension: Tosser tjuvtittar på Jägarna

TV: Lassgård på hemlig premiär i Älvsbyn