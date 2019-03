Under fredagen släpper The Magnettes singeln "KimnKanye" tillsammans med New York-rapparen Young Ash, som blivit stor på Instagram med 36 000 följare.

I samma veva släpptes en tillhörande musikvideo, som spelades in i Luleå under sommaren, där artisterna bland annat syns på Svartöstadstranden och bland hyllorna i en matvaruaffär.

Videon är gjord av Martin Åhlin, som för tillfället arbetar med en dokumentär om bandet.

– Den här låten har vi spelat live länge, men i studio versionen är den annorlunda. Vi vet att publiken gillar den redan så det kommer bli så kul att även komma ut med den i studio version, skriver The Magnettes i ett pressutskick.

