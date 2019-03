Sandro Cavazza är motsatsen till många artister, som besökt Luleå genom att bara se scenen och flygplatsen. Han har tidigare besökt Norrbotten med en vän från stan, åkt hundspann, besökt skärgården och kollat in "snöhögen som aldrig smälter".

– Det är en liten stad, men jag gillar det. Om jag säger O´Learys vet alla vart det ligger (skratt), det är hur härligt som helst, säger 26-åringen från Stockholm.

Däremot har han aldrig stått på scenen här tidigare. Men mottagandet för landets mest spelade artist var perfekt i "vinterparadiset".

– Jag hade tur, tre av mina låtar spelades på radion och jag tänkte att det kanske bara är i Luleå det händer, säger han och skrattar.

Tillsammans med Kygo, Estrad och Avicii har han redan skrivit in sig i musikhistorien och 8,5 miljoner människor lyssnar på hans låtar varje vecka. Singeln "Without you" blev 2018 års mest spelade i Sverige – hans nästa mål är att nå en miljard streams totalt.

– Det är en ofantlig mängd knapptryckningar som jag nog inte ens kan förstå, det går inte att visualisera en sådan siffra. Det är sjukt bara. Och fantastiskt. Det är häftigt, säger han.

Han sitter i logen på Kulturens hus, ute på sin första Sverigeturné, och känner att han landat i sitt artisteri efter flera års inre kamp. Efter att ha endast släppt personliga låtar i eget namn gav han ut lättsamma "High with somebody" förra året och fick sin första egna superhit.

– Det var jäkligt kul, nu får låten visa vägen. Jag är inte så noga med soundet så länge det passar låten, låtskrivandet får forma mitt artisteri mer än det har gjort tidigare, berättar han.

Trots alla monsterhitar har Sandro Cavazza svårt att släppa tankarna på studion och nästa låt. Han började karriären som låtskrivare och om han tvingas välja mellan scenen och studion väljer han det sistnämnda "sex av tio gånger".

– Nästa singel ("Enemy"), åh Gud – den vill jag ska släppas. Den är jag riktigt taggad på. Men jag har en del låtar nu som jag är supertaggad på, jag satt i bilen på väg upp till Luleå och försökte skriva text i två timmar, berättar han.

– Det finns alltid runt hörnet, men det måste vara en lust i det – det får inte bli en stress i att jag måste sätta den. Jag vill kunna komma tillbaka till låten och känna att det är rätt dag för att testa, det är lätt att du försöker jonglera för många objekt samtidigt. Det blir aldrig bra.

Sandro Cavazza talar av egen erfarenhet efter att på nära håll följt Tim Bergling på hans sista Avicii-turné, två år innan artistens bortgång.

– Efter att Tim dog har jag känt att det är en förlust på många sätt, men för mig är det mest personligt på en vänskapsnivå. Vi pratade så mycket om saker som var rent existentiella, det är sjukt sorgligt att det blev så svårt för Tim. Det är svårt att hantera den pressen, berättar Cavazza.

Vad har han betytt för dig?

– Massor. Massor. Vi pratade om saker som gett mig perspektiv på mitt eget artisteri, när jag själv är ute och gigar är jag sjukt medveten om pressen som låg på Tim – vi var ganska lika där. Jag tycker inte att det bara är enkelt och roligt, det är tungt och tar energi. Man måste kanalisera den hela tiden och vara medveten om hur man själv fungerar hela tiden. Det pratade jag och han väldigt mycket om.

Tim Bergling var den som fångade upp Sandro Cavazza efter att han skapat delar av "Gonna love ya" och genom deras vänskap såg 26-åringen hur jakten på att skapa nästa låt påverkar människor. Många långa samtal dem emellan har förberett Cavazza på livet som framgångsrik musiker. Och deras gemensamma verk följer med på resan tillsammans med Berglings ord.

– Vi är alltid länkade till varandra i musiken och varje kväll jag spelar tänker jag på Tim, det är för att man har ett livsöde tillsammans – alltid genom våra låtar. Det är fint och lite jobbigt ibland.