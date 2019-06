Temperaturen låg på 31 grader när firandet inleddes på Centrumtorget.

Eftersom Boden fyller 100 år i år så var det firande med extra allt. Kommunen bjöd på tårta. Linda Kraus, Opalen, skar tårtbitar för brinnande livet. De hade bakat 100 meter tårta och uppmanats att göra tårtbitarna två till tre centimeter. I runda slängar blir det cirka 4 000 tårtbitar.

Familjen Degerlund var där och smakade. Ivan Degerlund, nio, tyckte den var god medan Samanta Degerlund, elva, tyckte den var jättegod.

|

– Man måste fira när vi är lediga, sa Anna-Maria Degerlund.

Att göra nationaldagen till en helgdag menar hon var ett trevligt beslut. Därmed finns alla möjligheter att fira tillsammans. Och det gjorde man i Boden.

Samanta uppträdde dessutom med Kulturskolan.

På Kvarnängen samlades familjer för att gå karnevalståg genom stan. Viktoria Sandman var där med sina döttrar. Hon tycker det är bra att föra traditionen vidare.

|

– Det här är en viktig tradition. Jag firar med barnen och går i tåget.

Linda Lindblom tycker det är viktig att inte lämna Nationaldagsfirandet till nationalisterna.

|

– Det är viktigt att visa att vi är stolta över Sverige. Det är inte bara nationalister som är det, utan alla kan vara stolta. Man hör så mycket dåligt om Sverige. Vi ska nog tänka på det som är riktigt bra också.

|

– Vi har en demokratisk historia, vi är ett fritt land och en av de mest jämställda länderna i världen, säger Linda Lindblom och henne dotter Alina Lindblom tillägger:

– Vi har inget krig.

|

Några av de saker som gör att människor kommer till Sverige. På nationaldagen har man även välkomstceremoni för nya svenska medborgare.

Firandet avslutades av Musikgymnasiet som spelade flera låtar från musikalen som hade urpremiär tidigare i år. De fick stående ovationer och bjöd på ettextranummer - Thank you for the music.