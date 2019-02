Norrbottens Media har fått in uppgifter om att folk som kör på E4 utanför Luleå stannar sina bilar för att skrapa rutan. Det är mycket fukt i den nederbörd som just nu faller vid kusten och när den träffar framrutan hinner inte vindrutetorkarna med i svängarna och plötsligt är det ett lager is på rutan.

– Det blir en millimeter tjockt direkt och det rä svårt att skrapa loss, säger Conny Qwarforth.

En ambulans som skulle köra från Piteå till Umeå innan lunch fick snabbt vända om på grund av att framrutan blev isbelagd hela tiden. I Piteå föll ett regn och Conny Qwarforth är orolig över att det fortsätter att dra vidare över Norrbotten och att det kommer skapa problem.

– Jag tror det kommer bli jättehalt, säger Conny Qwarforth och uppmanar trafikanterna till försiktighet.