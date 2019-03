Linah Hässelbäck, 18, går sista året på Musikgymnasiet i Boden. Hon berättar att de ganska fritt får välja vad de ska göra för gymnasiearbete, det är som ett examensarbete, bara det har någon anknytning till något estetiskt. Konserten är hennes examensprojekt.

Egentligen, förklarar hon, var det hennes mormor Louise Hässelbäck som fick idén.

– Det var efter att min morfar, Bosse Westin, hade gått bort i cancer 2012. Då ville hon arrangera en konsert till förmån för Cancerfonden.

Hon ville att Linah skulle sjunga och att gitarristen från Boden, Fred Holmlund, skulle spela.

Bosse Westin var Linah Hässelbäckss mammas bonuspappa.

Men minneskonserten blev aldrig av och 2017 gick även Louise Hässelbäck bort i cancer.

– Jag tänkte att det måste bli av och nu ska jag förverkliga hennes idé.

Alla artister som är med ställer upp ideellt. Fred Holmlund ska vara med och Linah ska sjunga. Även Stefan Gunnarsson, Amanda Henriksson, bandet Red Embers och Tall Blonde ska uppträda samt några elever från Musikgymnasiet och några elever från Kulturskolans stråkorkester.

Lena Callne ska vara konferencier på konserten som blir på Saga den 6 april.

– Blandat.

Själv ska Linah sjunga duett med Stefan Gunnarsson. Det blir låten Shallow. Han ska kompa henne när hon sjunger Hallelujah. Den tredje låten hon ska framför är If I ain’t got you.

Nyligen arrangerade treorna en ABBA-konsert. Slutnumret på den blir också slutnumret på Linah Hässelbäcks konsert, Thank you for the musik.

Folkets hus är medarrangör och subventionerar hyra. Linah har sökt och fått bidrag av kommunen genom Snabba cash.

Hon stod sina morföräldrar väldigt nära.

– Det var de som fick mig att börja med musik. Jag var bara tre-fyra år när jag stod på scen första gången.

Hon uppträdde tillsammans med Bosse på nationaldagen i samband med karnevalståget. Både hon och hennes syster Emy Hässelbäck var med när han arrangerade Småstjärnorna.

– Morfar tog med mig på olika saker och mormor var alltid med som stöd. När han gick bort tog mormor över.

Linah Hässelbäck vill genom konserten ge tillbaka något som kommer andra som drabbats av cancer till del.

– Cancer är en väldigt hemsk sjukdom. Förutom den som blir sjuk drabbas alla runt omkring. När någon i din närhet drabbas så drabbas man själv också . Det har blivit en så vanlig sjukdom att de allra flesta känner någon som har eller har haft cancer och kan känna igen sig.

Allt överskott från biljettförsäljningen går till Cancerfonden, men hon vågar inte hoppas att få in mer än några tusen kronor. Linah har även startat en insamling på Cancerfonden - Musik i kampen mot cancer. Målet är att få in så mycket pengar som möjligt.

– Musik är det bästa jag vet. Det känns kul och bra att göra något för en bra sak. Det är roligt att så många ställt upp. Mormor och Morfar sitter nog och ler där uppe. De skulle vara glada om de var här. Musik betydde mycket för morfar också, säger Linah Hässelbäck.