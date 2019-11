Plötsligt kom Benny Andersson in i produktionsstudion. Vi satt där och försökte välja vilken av låtarna på skivan som skulle bli första singeln. Jag golvades totalt. Jag menar, att först bli infångad av samma kille som producerade Lisa Nilssons "Himlen runt hörnet" samma år, Johan Ekelund, som dessutom var min idol från Ratata, och sedan bröt självaste Benny in i samtalet mellan mig, Johan och Per från skivbolaget medan vi satt och lyssnade. Det var en fredagskväll jag aldrig glömmer. Benny och Johan arbetade i samma hus där i Stockholm och de hade någon tradition med fredagsdrink hos varann. Den fredagen blev den hos Johan och "Genom tid och rum" valdes ut som första singel. Bennys råd löd: Följ magkänslan. Och alla föll för just den låten.

Om mötet med Benny var surrealistiskt var det nära på än märkligare första gången jag hörde låten spelas i radion. Jag minns att Per sagt han skulle dra upp till Gärdet och överlämna skivan till en av P3:s musikförläggare. Vi pratade i telefon just när han träffat henne och jag hann i princip bara kliva in i lägenheten jag bodde då, slå på radion och så kom Genom tid och rum ut ur den. Jag skojar inte, det var bara en kvart efter att musikläggaren hade fått skivan i hand. Det där skulle ju aldrig hända i dag när vägarna in i etern är längre och listor läggs långt, långt i förväg.

Efter singeln släppts blev det en massa radio- och teveprogram, ja intervjuer i allmänhet, vilket var något jag inte alls trivdes med. Hade verkligen behövt medieträning men det fanns inte på den tiden. Och ut på turné bar det. Där var jag heller inte bekväm.

Hela grejen blev faktiskt påfrestande. Jag pendlade hem till flickvännen i Piteå och åkte sedan ner till olika lägenheter i Stockholm som bolaget fixade åt mig. Jag blev kvar på det viset i två år så när uppföljaren kom 1996 var jag lite mer beredd. Låtarna till den plattan hade jag mer chans att påverka, både urval och sound. Men, ingen av de låtarna lyfte direkt och jag blev trött på artistlivet. Det passade inte mig helt enkelt.

1996 flyttade jag hem igen och började plugga till musiklärare i Piteå 1997. Året därpå drog vi igång Storstryk, det band jag spelat med nu i 21 år och som fått ett nytt sorts liv sedan Micke Holm gick och vann Talang. Kul!

Men visst, det var häftigt att ha en hit om än det inte är något jag strävat efter att göra om. "Genom tid och rum" blev 1994 års sjätte mest spelade låt i Sveriges radio. Den spelades där med i snitt sex till åtta gånger per dygn. Helt otroligt egentligen.