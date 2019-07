En och annan jänkare syns redan i Haparanda. Men när den stora motorträffen invigdes under torsdagen var det europeiska bilar som stod nere på strandplanen.

Daniel Blom var en av de som hade tagit sig till Haparanda. Överkalixbon körde dit med sin Saab 96 från 1965 som han har haft i över 20 år nu. Karl-Erik Baudin från Kalix visade stolt upp sin Austin A90 six från 1956.

– Det finns inte många av den här i Sverige. För sex år sedan kollade jag och då var jag i alla fall den enda med den här.

Annars är ju det här en helg för amerikanare – och det är ju först på lördag som den riktigt stora festen börjar vid gränsen.

Arrangören Jörgen Alamaa berättar att man har gjort området ännu lite större i år. Förra sommaren var det så gott som fullt under lördagen. Man hoppas på uppåt 900 bilar i år.

– 800-900 bilar och uppemot 9 000 besökare är målet. Det här är ju största händelsen i Haparanda och vi vill öka litegrann varje år, säger Alamaa.

På lördag är det utställning, musik på scenen, cruising på stan och fest sent in på natten. Men redan under fredagen hoppas man på fortsatt ökat intresse. I fjol införde man en aktivitet som drog extra mycket folk och det har man satsat ytterligare på i år: "Burnout".

– Man ska lämna så mycket gummi efter sig som möjligt. Fetast burnout vinner, helt enkelt.

Jörgen Alamaa berättar att man redan planerar för tioårsjubileet nästa år. Men först ska man klara den här helgen – och håller tummarna för att väderprognosen håller.