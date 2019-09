Kusten: Mycket moln och dimma kan lokalt ligga kvar under morgonen. Under dagen regn främst över Norrbotten. Dagstemperatur 13-18 grader. Från sena eftermiddagen börjar molntäcket luckras upp söderifrån och sent i natt lämnar moln och regn nordligaste Norrbotten. Nattemperatur 6-11 grader. Omkring sydlig vind, som under dagen slår om till västlig.

Inlandet: Molnigt och regn eller skurar, Dagstemperatur 8-14 grader, lokalt något högre. Från kvällen uppklarning söderifrån och moln och regn lämnar nordligaste Lappland sent i natt. Nattemperatur 3-8 grader, högst över norra Lappland. Sydlig vind som slår om till väst.

Fjällen: Molnigt och regn eller skurar, Dagstemperatur 5-10 grader, lokalt något högre. Från kvällen uppklarning söderifrån och moln och regn lämnar nordligaste Lappland sent i natt. Nattemperatur 0-5 grader. Mest västlig vind.

Mer väder hittar du HÄR