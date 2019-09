Polisen skriver på sin hemsida för andra natten i rad om en kille i Boden som försvunnit. Under måndagen och under måndagsnatten letade räddningstjänsten efter 15-åringen efter att han försvunnit i skogarna runt Boden. Han hittades under förmiddagen men har alltså försvunnit igen.

Han sågs senast vid Prästgatan i Boden och är inte bekant med området och kan uppfattas som skygg för okända personer.

Polisen är ute med flera patruller och letar men uppmanar allmänheten att höra av sig om de stöter på honom. Han är 180 cm lång och har mörka mjukisbyxor och mörkblå sneakers på sig.