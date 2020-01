Dans Cirkusgruppen Right Way Down och franske koreografen Sidney Leoni är de senaste som fått plats i Luleå kommuns dansresidens.

I Right Way Down ingår Mikael Kristiansen, Matt Pasquet, Imogen Huzel, Lisa Angberg, Isak Arvidsson och Sunniva Løvblad Byvard. Alla är specialiserade på handstående och med händerna ner och fötterna upp skapar de föreställningen ”Váld”, som de kommer att visa delar av. – Vi vill att de som kommer kompletterar Dansinitiativets konstnärliga uttryck för att bredda synen på dans, cirkus och koreografi, säger Marie Wårell, verksamhetsledare i Dansinitiativet, som på kommunens uppdrag väljer ut residenstagarna. | Sidney Leoni är fransk koreograf, dansare och filmregissör. Han är i slutfasen av ”FLY”, som handlar om Vaslav Nijinksi och kommer att ha premiär i Luleå den 20 mars.