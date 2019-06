Kusten

Dagen bjuder på växlande molnighet och skurar. Lokalt kan det förekomma åska efter kusten och temperaturen kommer att ligga på 15-20 grader. Under eftermiddagen och kvällen ska molntäcket spricka upp, vind omkring väst, inatt omslag till omkring ost.

Inlandet

Det blir en dag med växlande molnighet och skurar. Åska kommer att rör sig in under dagen och temperaturen kommer att ligga på 12-17 grader. Under eftermiddagen och kvällen spricker molntäcket upp söderifrån. Vind omkring väst.

Fjällen

Idag blir det halvklart till mulet med regn eller skurar. Lokalt kan det förekomma åska, på dagen 5-10 grader. Under eftermiddagen och kvällen spricker molntäcket upp söderifrån. Inatt 2-7 grader och sent inatt mulnande i söder. Vind omkring väst.

Här hittar du prognosen för just din kommun