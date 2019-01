Det blir ännu en kylig morgon i Norrbotten, med en klar himmel och temperaturer runt 20 minusgrader. Under dagen drar ett snöfall in söderifrån och temperaturen blir något mildare.

Kusten:

Längs med kusten blir det inledningsvis klart och kallt. Under dagen mulnar det och ett snöfall drar in söderifrån. Temperaturen väntas stiga något och under eftermiddagen kan det bli närmare 15 minusgrader. Under natten förväntas snöfallet hålla i sig. Sydostlig vind.

Inlandet:

Även i inlandet blir det en kall och klar morgon. Fram på dagen mulnar det på och ett ihållande snöfall drar in söderifrån, men först framåt natten förväntas snöfallet nå de nordligaste delarna av länet. Under dagen något mildare temperatur på runt 15 minusgrader i snöfallet, med något kyligare temperatur längst i norr. Svaga och växlande vindar.

Fjällen:

I fjälltrakterna blir det också en kylig morgon med klar himmel. Under dagen mulnar det på och även här drar snöfall in söderifrån och väntas bli ihållande. Även här temperaturer mellan 15-20 minusgrader, med något mildare temperaturer i snöfallet. Längst upp i norr förväntas snön dra in först under natten. Mestadels svag växlande vind.