Kusten: Ettsnöfall drar bort under förmiddagen och följs under dagen av mest soligt väder och 4-8 grader. Under natten tätnar molnen västerifrån som i Norrbotten följs av lätt snöfall, då 0-3 minusgrader men redan från torsdagsmorgonen stigande till plussidan. Sydlig vind som under dagen vrider till väst med friska vindbyar, från kvällen avtagande vind. I natt tilltagande sydvästlig vind.

Inlandet: Under dagen växlande molnighet med goda solchanser och 1-5 grader, lägst i angränsande fjällterräng. Under natten passerar moln och lätt snöfall österut, då 0-5 minusgrader men redan från torsdagsmorgonen stigande till plussidan. Sydlig vind som under förmiddagen vrider till väst med friska till hårda vindbyar, från kvällen avtagande sydvästlig vind som åter tilltar under natten.

Fjälltrakterna: I fjälltrakterna råder en klass 1-varning för mycket hård vind med nederbörd fram till sen eftermiddag. Växlande molnighet och snöbyar som upphör söderifrån under dagen. På dagen 0-5 minusgrader, i dalgångar någon enstaka plusgrad. I natt snöfall västerifrån och i södra fjällen då något stigande temperatur. Västlig eller nordvästlig vind som på kalfjället och i utsatta dalgångar är hård eller mycket hård med hastigheter på 18-24 m/s. I kväll och i natt tillfälligt avtagande vind.