No more ransom är ett samarbete mellan bland andra Europol och privata säkerhetsföretag som erbjuder gratis hjälp till de som utsatts för så kallad "ransomware". Ransomware är ett virus som infekterar en dator och låser den. Därefter får användaren ett mail med att en lösensumma måste betalas för att datorn ska låsas upp och gå att använda igen. De brottslingar som ligger bakom attackerna sprider virusen via mail och vissa hemsidor och inriktar sig ofta på företagsnätverk.

No more ransom, som nu funnits i tre år, har genom åren hjälpt över 200 000 användare att låsa upp sina datorer. Även svenska användare kan få hjälp och polis uppmanar fler som utsätts att anmäla.

– Vår förhoppning är att fler får upp ögonen för att det går att få hjälp vid den här typen av brott, säger Johannes Wellin vid polisen i ett pressmeddelande.