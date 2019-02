Evenemanget, som är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Filmpool Nord, hade i år fokus på glesbygd och hur filmberättandet ser ut i dag.

Dagen inleddes med en programpunkt till minne av Eric Forsgren. Han avled i höstas och var Sveriges förste tv-reporter i norr. Under 10 år delade han ut dokumentärfilmspriset, ett pris som han själv instiftat, delvis med egna pengar. Den förste att få priset var just Tom Alandh.

Tom Alandh, som gjort över hundra dokumentärer för SVT, bland annat porträtt av Monica Zetterlund och Nacka Skoglund, tilldelades nyligen utmärkelsen Jolopriset. En del ur motiveringen löd: ”för förmågan att fånga de små detaljerna som skapar stora berättelser”.

– Folk frågar mig om det är svårt att göra dokumentärfilm och då brukar jag svara att det inte är så svårt. Man måste bara hitta en bra fotograf och en bra klippare att samarbeta med.

En del av hans tidigare medarbetare har han haft med sig i 35 till 45 år. Sedan 2006 har han samarbetat med klipparen Heleen Rebel. Hon är också med vid föreläsningen:

– Det blir ett oerhört bra samarbete med någon man synkar så bra med, säger hon om Tom Alandh.

Under föreläsningen berättar de och visar exempel på hur lagarbetet går till, hur de i nära samarbete med filmaren Kalle Segerbäck bygger upp berättelsen och ”skapar magi”. Mest aktuell är dokumentären om advokaten Leif Silbersky för SVT.

– Först kändes det omöjligt att skapa dramaturgi i en serie om tre filmer, det blir ju så mycket rättsfall, och som person lämnar Silbersky inte ut sitt privatliv. Men när vi förstod att han älskar opera blev det lättare att skildra honom.

En annan föreläsare var Malla Grapengiesser som är aktuell med ”Händelser i Ydre”, som skildrar livet i en av Sveriges minsta kommuner.

– I stället för att skapa stort drama i stil med att ”här ska det läggas ner” har jag valt att skildra de små dramerna – livet som pågår – i en glesbygdskommun där många känner stor solidaritet till bygden, berättar hon.

Filmen, som hon gjort i samarbete med Alexander Rynéus och Per Bifrost, finns som tv-version och i en längre filmversion. Den internationella titeln är ”Giants and the morning after”.

Charlotta Lennartsdotter, Harads, gör dokumentärfilm för barn, ofta för Barnkanalen. Hon har bland annat gjort filmer om hur det är att flytta och om att få ett syskon.

– Barn är impulsiva, det är lek hela tiden. Ibland får man ändra i manus för att filma någonting som just då händer i barnets liv, en lös tand till exempel.

Hon är också filmpedagog och för ett tag sedan gjorde hon omkring hundra kortfilmer med leranimationer med 4-5-åringar i Boden. Hon står även bakom filmfestivalen ”Vinterljus” i Harads, den 1–3 mars.

Systrarna Sofia och Lisa Josephsson berättade om arbetet med filmen "Hjärta Norsjö", en film om tjejer i glesbygd och det kulturcenter de driver i en by utanför Nordmaling.