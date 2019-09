Norrbottens Media hälsar återigen på i Pello där man nu börjar vänja sig vid att ha äldreboende och förskola under samma tak. Verksamheterna drar nytta av varandra och under torsdagen har man till exempel planerat in våffeldag tillsammans, unga och gamla. Men i en gränskommun är man inte främmande för nya samarbeten. Under Norrbottens Medias besök är förskolan från finska grannkommunen på plats för att se teater tillsammans med svenskarna.

Eino, 3, går hand i hand med sin kompis på gården innan de skiljs åt efter teatern.

Vart ska du?

– Till gammelfammo'.

Einos mormor Maria Rautio har lyxen, om man väljer att se det så, att jobba med sitt barnbarn. Och nu kan hon vara med när hennes farmor får besök av sitt barnbarns barnbarn.

Eino kan sin väg runt mormors farmor Annis lägenhet. Han går direkt till gömman.

– Ta ett kex, du, säger Anni.

94-åriga Anni Hämälä flyttade in på boendet i Pello ungefär samtidigt som Eino började i förskola. Och efter julhelgerna flyttar fler från släkten in när flickan som är döpt efter henne, Einos lillasyster Anni, börjar gå i förskolan.

– Barnen brukar komma över ganska ofta och jag tycker att det har fungerat bra för oss som bor här, säger Anni.

Maria Rautio får sitt andra barnbarn i förskolan.

– Det har gått bra med Eino. I förskolan blir det en annan roll än hemma. I början var han mer med mig, men nu är det ju kompisarna som gäller och han söker sig lika mycket till de andra vuxna som till mig.

Kan det vara jobbigt att ha släkten på jobbet?

– Jag kan inte komma på några nackdelar. Jag tycker bara att det är bra.