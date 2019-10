I dag kan vi välkomna Norran i Skellefteå och Piteå-Tidningen i Piteå in i bolaget, som preliminärt kommer att gå under namnet Norr Media. Våra ägare har skakat hand, skrivit en avsiktsförklaring, och innan året är slut samlas titlarna NSD, Norrbottens-Kuriren, Norran och Piteå-Tidningen under samma paraply, och kommer också att ingå i NTM-koncernen. En fantastiskt rolig och viktig affär. Samtliga titlar gynnas av detta, och vår förmåga att tillsammans göra skillnad i nordligaste Sverige ökar. Affären säkrar också utgivningen, nu och i framtiden. En bra affär, och en fantastisk nyhet för alla som förstår värdet och vikten av den lokala journalistiken.

Jag är stolt över att Norrbottens Media de senaste åren stärkt sin position kraftigt. I en utmanande tid för mediebranschen har vi stigande ekonomiskt resultat, gynnsam upplageutveckling och en allt större kassa. Vi är stiftelseägda, vilket innebär att inte en enda krona delas ut till privata ägare. Pengarna går direkt in i verksamheten för att göra skillnad. Detta fortsätter naturligtvis när Norr Media bildas – det är våra ägare överens om. Pengarna vi tjänar ska mynna ut i samhällsnyttig journalistik, inte delas ut till ägare.

När bolaget nu får en större geografi, fler titlar och stora möjligheter till samarbete och utveckling, ökar möjligheten att göra gott i regionen. Genom vårt köp av de stolta och starka lokaltidningarna Norran och Piteå-Tidningen blir vi tillsammans ännu starkare. De stora vinnarna är våra läsare och annonsörer. Tillsammans kan vi nu vidareutveckla våra erbjudanden, produkter och tjänster.

Affären ska ses mot bakgrund av att mediebranschen, precis som alla andra branscher i dag, behöver samarbeta, samverka och samordna. Detta för att klara effekterna av globalisering och digitalisering. Våra konkurrenter finns i dag inte i länet, regionen eller ens landet. Det är i stället amerikanska jättar som Google och Facebook som hotar vår finansiering. Tillsammans med andra, som har samma ambition att prestera lokal journalistik och hjälpa annonsörer, kan vi möta konkurrensen. Sådana som Norran och Piteå-Tidningen.