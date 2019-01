En 24-årig man skadades under morgonen allvarligt. Mannen fördes till akutmottagningen vid Gällivare sjukhus. Patienten har livshotande skador och är nu flyttad till intensiven, enligt Region Norrbotten.

Uppgifterna från polisen är initialt mycket vaga.

– Vi fick in larmet klockan 8.23 och just nu håller vi på och samla in information om vad som inträffat, säger Marie Andersson, kommunikatör vid regionledningscentralen.

Polisen vill inte uppge vilket företag det handlar om och inte heller vilken verksamhet. Den har inträffat i norra delen av samhället.

– Nej, det verkar det inte vara. Jag kan inte säga mer nu, säger Marie Andersson.

Uppdaterad 11.25:

Polisen kan fortfarande inte gå ut med några detaljerade uppgifter om vart olyckan inträffat, vilket företag som är inblandat och vad som hänt. Enligt LKAB har olyckan inte inträffat i deras verksamhet.

Polisen har under förmiddagen arbetat med att hålla förhör och inhämta information. Platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning. Ärendet leds av åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, meddelar polisen.