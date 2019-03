"De senaste 15 åren har Facebook och Instagram hjälpt till att sammanföra människor med vänner, grupper och intressen i den digitala motsvarigheten till ett torg. Men folk vill allt oftare knyta kontakt privat eller i den digitala motsvarigheten till ett vardagsrum", skriver Zuckerberg i ett blogginlägg.

Han öppnar för att Facebook i framtiden kommer att erbjuda möjligheten för användarna att göra tidsbegränsade inlägg och delningar, samt för fler möjligheter till krypterad kommunikation i olika former.

Flera skandaler

"Folk ska kunna vara bekväma med att vara sig själva, och ska inte behöva oroa sig över att det de delar ska komma tillbaka och skada dem senare", skriver Mark Zuckerberg.

Enligt den 34-årige mångmiljardären ska Facebook – som skakats av flera skandaler kring läckt information – bli bättre på att skydda användarnas data.

"Det finns även en växande oro att tekniken centraliserar makten till regeringar och företag som vårt", skriver han.

Sålde till Trump

I mars 2018 briserade den stora Cambridge Analytica-skandalen. Det uppdagades att det brittiska analaysföretaget sedan 2014 kommit över uppgifter om 87 miljoner Facebookanvändare som samlats in via en app under helt andra förespeglingar. Cambridge Analytica använde sedan informationen för att sälja konsulttjänster till politiker, bland annat till Donald Trumps valkampanj inför presidentvalet i USA.

I september samma år uppstod nästa härva, när Facebook berättade att uppemot 50 miljoner konton hade hackats.

"Jag förstår att många inte tror att Facebook kan eller ens vill bygga den här typen av plattform med privat fokus, för i ärlighetens namn har vi inte något starkt rykte vad gäller byggandet av säkra tjänster, och historiskt har vi fokuserat på verktyg för öppna delningar", skriver Mark Zuckerberg.