Fallolyckor är den olyckstyp som årligen leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar. Ny statistik för 2018 visar att nära 69 500 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus, en viss ökning jämfört med 2017 då antalet var cirka 67 200. Av dem som lades in på sjukhus var sju av tio 65 år eller äldre.

Nästan fem procent av alla män 80 år och äldre var någon gång under 2018 inskrivna på sjukhus för en fallolycka. Inom gruppen kvinnor 80 år och äldre var det cirka sju procent.

Förra året vårdades 6785 norrbottningar på sjukhus efter fallolyckor. I Sverige dör drygt 3 000 personer varje år till följd av fallolyckor.

– Förutom det mänskliga lidandet kostar det även samhället mycket pengar, cirka elva miljarder varje år för kommuner, regioner och landsting. Då är kostnaderna för primärvården inte inräknade, säger Birgitta Boqvist, verksamhetsstrateg inom patientsäkerhet vid Region Norrbotten.

Just nu pågår den årliga nationella kampanjveckan för att förhindra fallskador. Temat är mat, motion och medicin och Socialstyrelsen har tagit fram information riktad till äldre om vad de själva kan göra för att förhindra fall i sin vardag.

Region Norrbottens fortlöpande verksamhetsstatistik visar att nästan hälften av alla inskrivna patienter i slutenvården, 70 år och äldre, löper ökad risk att falla.

Statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar att 33 norrbottningar (18 män och 15 kvinnor) över 65 år avled till följd av fall under 2018. Dödssiffran var exakt densamma under 2017 och 2016. Sammanlagt fem personer som var yngre än 65 år avled under förra året efter fall.

Inom slutenvården i Norrbotten föll 1 367 personer och skadade sig under 2018. Samtliga var 65 år eller äldre.

Helena Lindehag, folkhälsostrateg, säger att arbetet med att förebygga fallskador pågår kontinuerligt.

– Vecka 40 är ju kampanjvecka så i måndags var vi i Gallerian och informerade och gav tips och råd för att förebygga fallskador, säger hon.

Helena Lindehag säger att det handlar om att få engagemang i frågan och medvetandegöra.

– De som bor på äldreboenden och särskilda boenden har fått en riskbedömning. Mycket av det vi gör riktar sig till de som bor hemma utan insatser för här sker många fall. Folk snubblar på mattor och faller från stolar.