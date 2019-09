Förra året stals 2510 båtmotorer, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet som försäkringsbolaget Svedea tagit del av, och polisen befarar att 2019 kan bli värre. Enligt Svedeas uppgifter ökade stölderna redan under första kvartalet med 19 procent jämfört med förra året. Hösten är den tid på året då flest båtmotorer stjäls och det säkraste stöldskyddet är att montera av och låsa in dem inomhus. Vissa använder spårsändare och en del hamnföreningar har länge valt att fördela ut vaktpass till medlemmarna under båtsäsongen.

– Man ska öppna och stänga grinden för natten, hålla utkik efter båtar som kör in och ut i hamnen och vilka människor som rör sig där, och föra loggbok. Det är viktigt att vara uppmärksam och att ge sig till känna när man är vakt, säger Katarina Söderberg, som vaktat någon natt varje sommar i Rosviks hamn sedan hon köpte båt.

Än så länge har ingenting hänt under ett vaktpass.

– Inte när vi har suttit och jag känner ingen personligen som varit utsatt i hamnarna här omkring.

Det finns en del metoder som underlättar för ägaren att hitta sin båtmotor om den väl stulits.

– Man kan märka motorn så den är lättare att spåra. Det finns någonting som heter smart DNA också, säger Katarina Söderberg.

Senaste gången hon satt vakt var i juni.

– Det är faktiskt ganska trevligt. Man kan hjälpa folk att lägga till och så.