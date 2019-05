Flera inbrott har inträffat i länet under de senaste dagarna. Inbrotten har skett i Kalix, Luleå och även i Västerbotten. Polisen tror även att det inte är otänkbart att ännu fler kan drabbas under långhelgen, då många är bortresta. Husägare uppmanas till att ta hjälp av grannar om man inte är hemma. Polisen listar även några tips på saker man kan göra för att ge sken av att huset inte står tomt.

Polisens tips:

Se till att lampor tänds olika tider på dygnet genom att använda dig av timer.

Låt en bil stå ute på gården.

Be grannar hålla koll på om något ovanligt skulle ske i området.

Skriv upp registreringsnummer om okända bilar kör i området.

Var uppmärksam på om okända personer befinner sig i området.

Stoppa posten om du är borta under längre tid eller be någon granne hämta in posten.