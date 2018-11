Tänk på att mobiltelefonen också är en dator och kan användas till mer än bara samtal. Det kan vara bra att använda sig av begränsningar som Föräldrakontroll för att filtrera bort olämpligt innehåll för barn.

Tänk på att barn kan köpa mer än samtal med mobilen. Till exempel köp inuti appar där användarna får möjlighet att köpa extramaterial. Slå på begränsningar av dessa köp i telefonen.

Minska risken för obehörig användning vid stöld av mobilen med till exempel lösenkod och olika spärrar. Det finns en rad spärrar som mobiloperatören är skyldig att erbjuda till exempel samtalsspärr, sms-spärr, kreditspärr och utlandsspärr.

Lägg in ICE (In Case of Emergency) i adressboken – om barnet skulle råka illa ut.

